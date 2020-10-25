إقفال طرح أكتوبر من برنامج الصكوك السعودية بحجم 270 مليون ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2020 تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال.



وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين بلغت الأولى 235 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782.8 مليون ريال لصكوك تستحق في 2027 فيما بلغت الثانية 35 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,650 مليار ريال لصكوك تستحق في 2032 ميلادي.