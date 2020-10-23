الأسهم الأوروبية تنتعش بفعل نتائج إيجابية و"إيرباص" يقفز 5.6%

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة نتائج أعمال إيجابية من باركليز وارتفاع سهم إيرباص، لكن استمرار المخاوف من التأثير الاقتصادي لتسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 جعلت الأسواق تسجل أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر، وفقا لـ"رويترز".

وكسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي سلسلة أربعة أيام من الخسائر، ليصعد 0.6 في المائة، في حين كان الأداء الأفضل من بين مؤشرات البورصات الأوروبية للمؤشر فايننشال تايمز البريطاني بعد أن قفز سهم باركليز سبعة بالمئة بدعم نتائج أعمال قوية.

ورفع ذلك مؤشر البنوك ووضعه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري في أكثر من عام. كما صعدت قطاعات أخرى تعتبر أكثر حساسية اقتصادية مثل صناعة السيارات والنفط والغاز.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم أن النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو تراجع هذا الشهر، في حين نما قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا بوتيرة أسرع في أكتوبر. لكن نشاط قطاع الخدمات الألماني انكمش، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي يعمل بوتيرتين مختلفتين.

ويغلب الحذر على المعنويات عالميا قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقفز سهم شركة إيرباص لصناعة الطائرات 5.6 في المائة بعد أن طلبت من الموردين الاستعداد لرفع الإنتاج فور تعافي الطلب من أزمة فيروس كورونا.