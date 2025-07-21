نتائج "الراجحي" و"الأهلي" تدفع بـ "تاسي" لافتتاحية خضراء

ارتفعت الأسهم السعودية في مطلع تعاملات اليوم الاثنين 0.11% لتصل إلى 10977 نقطة، رغم تراجع معظم الشركات فإن ارتفاع أسهم البنوك مع نتائج أفضل من التوقعات في "الراجحي" و"الأهلي" دعم التحرك الإيجابي لمؤشر "تاسي"، وبلغت قيم التداول 344 مليون ريال، وتركزت في "سينومي ريتيل" و"شمس" و"الراجحي"، بينما كان سهم "سهل" الأكثر ارتفاعا بنحو 4%، بينما الأعلى تراجعا "وفرة" بنحو 5%.

سجل مصرف الراجحي أرباحا أفضل من متوسط التوقعات في الربع الثاني لتبلغ 6.15 مليار ريال بارتفاع 31% على أساس سنوي، بدعم ارتفاع دخل التمويل والاستثمار وتحويل العملات الأجنبية.

"الراجحي" قال في بيان اليوم الاثنين على "تداول"، إن صافي دخل التمويل والاستثمار نما 24.7%، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار. وارتفع السهم في مطلع تعاملات اليوم 1.4% ليصل إلى 95.90 ريال.

بينما قفز صافي أرباح البنك الأهلي السعودي 17.3% خلال الربع الثاني على أساس سنوي إلى 6.13 مليار ريال بدعم ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. لتأتي أعمال البنك أفضل من متوسط التوقعات، وعلى أثر ذلك ارتفع السهم 1.2% ليصل إلى 36.68 ريال

البنك قال في بيان اليوم الاثنين على "تداول"، إن إرتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات 5.4% إلى 15.2 مليار ريال نتيجة زيادة دخل محفظة التمويل 4% ودخل محفظة الاستثمارات 10.4%.

وفي المقابل، تحولت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" من الربحية إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الجاري لتسجل صافي خسائر بلغ 169.2 مليون ريال. "سبكيم" بررت عبر بيان في "تداول" اليوم، ذلك بانخفاض أسعار بيع بعض منتجاتها، وكذلك ارتفاع أسعار اللقيم من الغاز الطبيعي والإيثان، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح. وتراجع سهم الشركة 3.7% ليصل إلى 18.28 ريال.