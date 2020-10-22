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السياسية

أمريكا: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020

«الاقتصادية» من الرياض

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف اليوم الأربعاء إن روسيا وإيران تتخذان إجراءات لمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة لعام 2020، وذلك بحسب رويترز. 

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