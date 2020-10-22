أمريكا: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف اليوم الأربعاء إن روسيا وإيران تتخذان إجراءات لمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة لعام 2020، وذلك بحسب رويترز.