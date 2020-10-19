30 مهنة تخصصية مستهدفة من التوطين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

توقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات، في توفير تسعة آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث توجد 60 في المائة من هذه الفرص في المنشآت الكبرى والعملاقة.وأشارت الوزارة إلى خط الأساس لتوطين الوظائف المستهدفة، بحيث لا تقل نسبة التوطين عن 25 في المائة لكل مجموعة وظيفية، إذ تشمل "وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، ووظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات".ويستهدف قرار التوطين أكثر من 30 مهنة تخصصية في الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها "مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مهندس شبكات، إخصائي تطوير البرمجيات، إخصائي تحليل الأعمال، مبرمج، إخصائي دعم فني، فني إلكتروني اتصالات، فني شبكات".وبشأن الأجر المحتسب في التوطين يبدأ من سبعة آلاف ريال للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل.وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأجر المحتسب ضمن نسب التوطين للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، بحيث يبدأ من سبعة آلاف ريال سعودي، فيما يبدأ الأجر المحتسب للعاملين في وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات من خمسة آلاف ريال سعودي، حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز التوطين المنتج والمستدام.وبالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مبادرة مهارات المستقبل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تهيئة البيئة الملائمة لاستقرار العاملين المواطنين ودعم جهود التوطين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تهدف تلك المبادرات والبرامج إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من التوطين من خلال تقديم خدمات التوظيف والتأهيل والإرشاد عبر عديد من البرامج التدريبية المتنوعة لتنمية القدرات الرقمية المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم إجمالي الناتج المحلي في السعودية.