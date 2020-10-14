وزير المالية الألماني يحذر من المجازفة في التعامل مع أزمة كورونا

حذر وزير المالية الألماني أولاف شولتس من المجازفة في التعامل مع أزمة كورونا في ظل التوقعات الاقتصادية الأخيرة للمعاهد الكبرى في أبحاث الاقتصاد.

وقال نائب المستشارة انجيلا ميركل اليوم الأربعاء:" وإلا فسرعان ما سيذهب الانتعاش (الاقتصادي) السريع سدى".

وأضاف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أنه في المقابل إذا قام الجميع بدورهم من أجل الإبقاء على تطورات العدوى تحت السيطرة، فإن ألمانيا سيكون بمقدورها " مواصلة الخروج بشكل جيد نسبيا من الأزمة".

وأضاف شولتس أن توقعات المعاهد تثبت أن سياسة الحكومة في أزمة كورونا تعمل بشكل مؤثر، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني يمكنه أن يعود في 2021 إلى مستوى ما قبل الأزمة، بحسب "الألمانية".

وتشير توقعات المعاهد إلى أن تأثير الأزمة على الشركات أقوى أثرا مما كان متوقعا في الربيع الماضي، وتوقعت هذه المعاهد أن الشركات في ألمانيا لن تعمل بطاقتها الطبيعية إلا في نهاية .2022 وذكرت التوقعات أن الانتعاش سيتعرقل من خلال تلك القطاعات التي تعتمد بشكل خاص على الاختلاطات الاجتماعية، مثل قطاع المطاعم والسياحة وشركات تنظيم الفعاليات والنقل الجوي.