بسبب ارتفاع إصابات "كوفيد-19".. ميركل تطالب بتشديد التدابير 

تريد المستشارة أنجيلا ميركل فرض قيود جديدة في ألمانيا مع توسيع الزام وضع الكمامات بسبب ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد-19.

وستفرض ايضا مواعيد لاغلاق المقاهي والمطاعم مع بلوغ الحالات الجديدة اليومية 35 لكل 100 ألف لسبعة ايام متتالية، وفقا لمسودة اتفاق تفاوضت بشأنها الاربعاء المستشارة وقادة المقاطعات الالمانية الـ 16.

وكانت هذه القيود تشمل حتى الآن المقاطعات التي كانت تبلغ فيها نسبة الاصابات 50 لكل 100 الف نسمة.

وبحسب "الفرنسية" من شأن التدابير الجديدة وقف الارتفاع المنتظم للحالات الجديدة المسجلة منذ ايام.

وسجلت المانيا الاربعاء 334585 حالة مثبتة بكوفيد-19 مع 5132 حالة جديدة في 24 ساعة اي اعلى زيادة منذ ستة أشهر بحسب معهد روبرت كوخ الصحي.

وفي المقاطعات التي ستكون فيها نسبة الاصابة اعلى من 50 لكل 100 الف نسمة لاسبوع على الاقل، ستفرض "بطريقة منهجية" قيود جديدة منها حظر التجمعات الخاصة وفقا لمسودة الاتفاق. ولم يحدد حتى الآن عدد الاشخاص المسموح بتجمعهم.

وفي المقابل تعد الحكومات والمقاطعات بتقديم مساعدات جديدة للمؤسسات التي ستتأثر بذلك.

وتوصي الوثيقة التي تفاوضت بشأنها الحكومة الفدرالية والمقاطعات ال16 الالمان بتمضية اجازة الخريف حاليا في المانيا حصريا.

وتفرض معظم المقاطعات في هذه المرحلة اظهار نتيجة اختبار سلبي للمسافرين الراغبين زيارتها. وتطالب بعض المقاطعات كمقاطعة مكلينبرغ بوميرانيا شمال شرق البلاد بفترة حجر ايضا.

وتصف المسودة مكافحة الجائحة بانها مهمة "ذات ابعاد تاريخية".

واضاف النص "لدينا الآن امكانية التأثير ايجابا على معدل الاصابات في المانيا. لكن هذا يتطلب تصميما كبيرا وإرادة من قبل المجتمع عموما".

واوصى المعهد المكلف مراقبة الصورة الوبائية الاشخاص الضعفاء خصوصا المسنين بالتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية.

