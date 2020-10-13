10 ملايين أمريكي صوتوا لغاية اليوم في الانتخابات الرئاسية

أظهر إحصاء نشر الإثنين أنّ أكثر من عشرة ملايين ناخب أميركي أدلوا حتى اليوم بأصواتهم، سواء عبر البريد أو من طريق التصويت المبكر، في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بحسب الفرنسية.

وقال "مشروع الانتخابات الأميركية" التابع لجامعة فلوريدا على موقعه الإلكتروني إنّ "الناخبين أدلوا بما مجموعه 10.296.180 بطاقة تصويت في الولايات المعنية".