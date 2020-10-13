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الصحة

لماذا تم وقف التجارب في لقاح جونسون أند جونسون ضد كورونا؟

«الاقتصادية» من الرياض

علقت جونسون أند جونسون اليوم الثلاثاء تجاربها على اللقاح المضادّ كورونا بعد مرض أحد المشاركين، وذلك بحسب الفرنسية.

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