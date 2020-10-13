لماذا تم وقف التجارب في لقاح جونسون أند جونسون ضد كورونا؟

علقت جونسون أند جونسون اليوم الثلاثاء تجاربها على اللقاح المضادّ كورونا بعد مرض أحد المشاركين، وذلك بحسب الفرنسية.