لماذا تم وقف التجارب في لقاح جونسون أند جونسون ضد كورونا؟

علقت جونسون أند جونسون اليوم الثلاثاء تجاربها على اللقاح المضادّ كورونا بعد مرض أحد المشاركين، وذلك بحسب الفرنسية.
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الصحة
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