تباطؤ معدل نمو الإنتاج الصناعي في فرنسا خلال أغسطس.. حقق 1.3%

أعلن مكتب الاحصاء الفرنسي اليوم تباطؤ معدل نمو الانتاج الصناعي في البلاد في أغسطس الماضي بوتيرة تجاوزت التوقعات، بحسب بيانات أولية.

وحقق الإنتاج الصناعي الإجمالي في فرنسا نموا بنسبة 1.3 في المائة خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، عندما ارتفع بنسب 3.8 في المائة. وتوقع خبراء الاقتصاد نمو الانتاج الصناعي بنسبة 1.7 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".

وارتفع الناتج الصناعي في أغسطس بنسبة واحد في المائة شهريا، مقابل نمو بنسبة 4.5 في المائة في يوليو.

وسجل الناتج الصناعي في أغسطس انخفاضا بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بشهر فبراير، وهو الشهر الأخير قبل الاغلاق بسبب جائحة كورونا، بحسب مكتب الاحصاء الفرنسي.

وانخفضت وتيرة تصنيع الآلات والمعدات والمواد الغذائية والمشروبات في شهر أغسطس، بعد تسجيل نمو في الشهر السابق عليه.

وارتفع الناتج الصناعي لقطاع الانشاءات في أغسطس بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بشهر يوليو عندما ارتفع بنسبة 4 في المائة. وبالمقارنة بشهر فبراير، سجل ناتج قطاع الانشاءات انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة.