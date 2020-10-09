الصندوق السيادي الروسي مساهما رئيسيا في طرح ثانوي لـ"إيروفلوت"

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم إنه وصناديق سيادية كبرى من الشرق الأوسط أصبحوا مساهمين رئيسيين في شركة الطيران الروسية الرائدة إيروفلوت في إطار طرح ثانوي لأسهم الشركة، وفقا لـ"رويترز".

وقالت إيروفلوت اليوم إنها ستجمع إجمالا 80 مليار روبل (1.04 مليار دولار) من طرح جديد للأسهم، يشمل 50 مليارا من الدولة.