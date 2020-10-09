58 مليون شخص تقريبا شاهدوا مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس

قالت شركة نيلسن يوم الخميس إن ما يقدر بنحو 9ر57 مليون شخص شاهدوا البث التلفزيوني لمناظرة نائب الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء، وهو ما يفوق بكثير مناظرة نائب الرئيس لعام 2016، وذلك بحسب الألمانية.

وشاهد مناظرة عام 2016، التي شارك فيها السناتور تيم كين ضد مايك بنس، الذي كان حاكم ولاية إلينوي في ذلك الوقت، ما يقدر بنحو 2ر37 مليون مشاهد.

ووضع العديد من مراقبي الانتخابات أهمية أكبر لمرشحي نائب الرئيس هذا العام، حيث كان الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن من بين أكبر المرشحين للرئاسة سنا في التاريخ حيث تبلغ أعمارهما 74 و 77 على التوالي.

وإذا فاز أيا من المرشحين - ترامب أو بايدن - فإنه سيكون الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

وشهدت المناظرة بين نائب الرئيس مايك بنس والسناتور كامالا هاريس مساء الأربعاء جدلا بين السياسيين حول استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد19- والقضايا التي تشمل المحكمة العليا والرعاية الصحية.