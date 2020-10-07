اختتام اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين

اختتم وزراء السياحة لمجموعة العشرين اجتماعهم في 7 أكتوبر 2020 تحت رئاسة مجموعة العشرين في السعودية ببيان وزاري حول زيادة مساهمة القطاع السياحي في التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب خلال رئاسته اجتماعات وزراء السياحة لمجموعة العشرين أن من الضروري الاستمرار في دعم الجهود الدولية لتحقيق التعافي الكامل لقطاع السياحة.

وأضاف: "نجحنا في وضع مبادرات تسهم في تحقيق القطاع السياحي العالمي التعافي بأسرع وقت ممكن.. القيادة في المملكة جادة في دعم قطاع السياحة وجعله قطاعا جاذبا للمستثمرين والسياح ومصدرا من مصادر الدخل المحلي".

ومن الموضوعات التي تمت مناقشتها اليوم مبادرة إيجاد خطة للحفاظ على ١٠٠ مليون وظيفة. كما تم أيضا العمل على مشروع تطوير المناطق الريفية لإثراء قطاع السياحة.