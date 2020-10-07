إيران تسجل 239 وفاة بكورونا في يوم واحد.. زيادة قياسية

ذكرت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء أن السلطات سجلت زيادة يومية قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بلغت 239 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلع إجمالي الوفيات في البلاد 27658 حالة.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن إيران سجلت 4019 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي في أكثر الدول تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط 483 ألفا و844 حالة.