إصابة مستشار البيت الأبيض بفيروس كورونا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إصابة المستشار البارز بالبيت الأبيض ستيفن ميلر بفيروس كورونا.

وقالت ماكناني في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن ميلر "على ما يرام" وكان يخضع للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة أيام قبل تلقي نتيجة اختباره

الإيجابية، وذلك بحسب الألمانية.

وأضافت: "هناك تفش (للفيروس) بشكل واضح هنا في البيت الأبيض"، ودافعت في الوقت ذاته عن استجابة البيت الأبيض تجاه ذلك.