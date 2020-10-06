ألمانيا ستكون صاحبة أكبر صافي مساهمة بصندوق التعافي الأوروبي

أشارت حسابات الحزب الديمقراطي الحر الألماني المعارض إلى أن من المحتمل أن تدفع ألمانيا لتمويل صندوق إعادة الإعمار الأوروبي 52.3 مليار يورو أكثر مما ستحصل عليه من هذا الصندوق.

وحسب رد من وزارة المالية على استجواب من الحزب الليبرالي في البرلمان، فإن من الممكن لألمانيا، وفقا لأرقام أولية، أن تحصل على نحو 22.7 مليار يورو من الصندوق بحلول عام .2023 ومن المتوقع، بحسب هذه الحسابات، أن تسهم ألمانيا بنحو 75 مليار يورو لتسوية الديون الناشئة عن موازنة الاتحاد الأوروبي، لتكون ألمانيا بذلك هي صاحبة أكبر صافي مساهمة في صندوق إعادة الإعمار المنتظر أن يدعم دول التكتل في التغلب على أزمة كورونا، بحسب "الألمانية" .

وحسب وزارة المالية، فإن من المنتظر أن تحصل ألمانيا خلال العامين المقبلين على منح بقيمة 15.2 مليار يورو من صندوق التعافي، ومن الممكن أن تحصل، وفقا لحسابات أولية، على 7.5 مليار يورو في .2023 وتستند هذه التقديرات إلى حسابات المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي.