ميركل تؤكد أهمية الاستثمارات المستقبلية في القطاع الصناعي

أكدت المستشارة أنجيلا ميركل أهمية الاستثمار في التقنيات المستقبلية في يوم الصناعة الألمانية.

وقالت ميركل في رسالة فيديو قصيرة اليوم إن الأمر لا يتعلق فقط بالعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة بسرعة، بل يتعلق أيضا بفتح مسارات جديدة من خلال الاستثمارات طويلة الأجل، بحسب "الألمانية".

يُذكر أن الحكومة الألمانية قد أقرت برنامجا بالمليارت يتضمن استثمارات في تقنيات الهيدروجين، على سبيل المثال.

وقالت ميركل إنه من المهم أيضا في المجال الرقمي النهوض بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، مؤكدة في الوقت نفسه الحاجة إلى إحراز تقدم حقيقي في حماية المناخ، معربة عن سعادتها لدعم القطاع الصناعي الاتجاه نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

وذكرت ميركل أن جائحة كورونا قد غيرت الحياة والعمل في كل مكان في العالم تقريبا بشكل كبير، مضيفة أن الصناعة الألمانية أيضا تواجه تحديات ضخمة، مشيرة إلى أن حكومتها شرعت في العديد من إجراءات التحفيز حتى يتمكن الاقتصاد من التعافي في أسرع وقت ممكن، موضحة أن هناك تحسنا حذرا في الأوضاع منذ مايو الماضي.

وأكدت ميركل أنه ما كان من الممكن تحقيق هذا الاتجاه الإيجابي إلا باقتراض ديون جديدة في الموازنة العامة، معربة عن شكرها للقطاع الصناعي على تعاونه البناء في السيطرة على الأزمة.

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في كلمة تحية عبر الفيديو إن خطة الدعم بقيمة 750 مليار يورو التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمكافحة أزمة كورونا ليست فقط برنامجا تنمويا - ولكنها أيضا فرصة لتمهيد الطريق لأوروبا أقوى.

وأكدت السياسية الألمانية أن لدى الاتحاد الأوروبي الخطة والوسائل اللازمة لتنفيذها، مطالبة القطاع الصناعي والشركات المتوسطة بأن تضع نفسها في طليعة التغيير. ووعدت فون دير لاين الشركات بأن الاتحاد الأوروبي سيحميها من المنافسة غير العادلة إذا تم على سبيل المثال دعم شركات من دول أخرى من قبل حكوماتها.

كما أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أهمية المضي قدما في حماية المناخ والرقمنة، موضحة أنه لم يتم حتى الآن استخدام 80 بالمئة من بيانات الشركة، معتبرة ذلك إهدارا كبيرا، وقالت: "نحن نريد تغيير ذلك"، مؤكدة أهمية البنية التحتية للبيانات الجديدة المخطط لها "جيجا-إكس"، والتي ستتيح أيضا نماذج أعمال جديدة للشركات بناء على البيانات.