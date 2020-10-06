ترامب: ربما أكون محصنا ضد فيروس كورونا

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الاثنين إلى أنه قد يكون محصنا ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس وتلقى العلاج لمدة ثلاثة أيام في مستشفى عسكري.

وقال ترامب في رسالة بالفيديو للشعب الأمريكي نشرها عبر تويتر بعد عودته للبيت الأبيض: "سنعود للعمل"، وكرر تعليقاته السابقة التي قال فيها "لا تتركوا الفيروس يسلبكم حياتكم".

يشار إلى أن ترمب لم يكن معتادا على ارتداء الكمامات قبل إصابته بالفيروس وكان يعقد تجمعات كبيرة، وذلك بحسب الألمانية.

قال ترامب إنه كقائد يتعين عليه العودة إلى العمل وأن يكون "في المقدمة".

وأضاف: "أعلم أن هناك مخاطرة، هناك خطر ولكن هذا جيد والآن أنا أفضل ، ربما أنا محصن ، لا أعرف؟".

يشار إلى أنه لا يوجد دليل قاطع على أن الإصابة بالفيروس مرة واحدة تجعل المريض محصنا من الإصابة به لفترة طويلة.