تسع ولايات أمريكية تسجل زيادة قياسية في حالات كورونا مع تزايد برودة الطقس

سجلت تسع ولايات أمريكية ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الأيام السبعة الماضية خاصة في مناطق الغرب الأوسط والغرب حيث أجبرت برودة الطقس السكان على القيام بمزيد من الأنشطة في الأماكن المغلقة.

وفي يوم السبت وحدة سجلت أربع ولايات هي كنتاكي ومينيسوتا ومونتانا وويسكونسن ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وعلى مستوى البلاد تم تسجيل نحو 49 ألف حالة إصابة جديدة وهو أعلى رقم في يوم سبت منذ سبعة أسابيع وفقا لتحليلات "رويترز".

وسجلت ولايات كانساس ونبراسكا ونيو هامبشاير وساوث داكوتا ووايومينج أرقاما قياسية للحالات الجديدة في الأسبوع الماضي.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في أغلب هذه الولايات حاليا نحو عشر درجات مئوية. ويحذر خبراء الصحة منذ فترة طويلة من أن انخفاض درجات الحرارة سيدفع الناس للأماكن المغلقة مما قد يزيد من انتشار الفيروس.

وكان رون جونسون عضو مجلس الشيوخ عن ويسكونسن من أبرز الجمهوريين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إصابته بالمرض.

وتسجل الولايات المتحدة 42600 حالة إصابة جديدة و 700 حالة وفاة يوميا في المتوسط بالمقارنة مع 35 ألف إصابة و800 وفاة في منتصف سبتمبر أيلول. وعادة ما تأتي الزيادة في الوفيات متأخرة بضعة أسابيع عن زيادات الإصابات منذ بدء تفشي الجائحة.

ولم يحدد خبراء الصحة سببا لارتفاع الحالات لكنهم أشاروا إلى شعور الناس بالملل من القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس وعودة الطلاب للمدارس والجامعات.