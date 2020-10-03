ترامب متعَب.. والإصابة بكورونا تربك البيت الأبيض وحملته الانتخابية

قال البيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري لبضعة أيام كأجراء احترازي

وذكر البيت الأبيض أنه "متعب لكن حالته المعنوية جيدة" بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بينما سارع البيت الأبيض وحملته الانتخابية للتعامل مع المنعطف المفاجئ الذي يواجه رئاسته المضطربةوذلك بحسب رويترز.

وقال ترمب، الذي هون من شأن خطر جائحة كورونا منذ بدايتها، إن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وإنهما سيخضعان للحجر الصحي. وقتل الفيروس أكثر من 200 ألف أمريكي وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الأمريكي.

وقال مسؤولون بالإدارة إن ترامب (74 عاما) يعاني من "أعراض خفيفة" وسيواصل العمل في العزل.

وقال الطبيب شون كونلي في مذكرة "حتى بعد ظهر اليوم لا يزال الرئيس متعبا لكن حالته المعنوية جيدة".

وأضاف أن ميلانيا ترامب "لا تزال في حالة جيدة وتعاني فقط من سعال خفيف وصداع".