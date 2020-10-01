كورونا .. الإصابات تقارب 34 مليون والوفيات تتجاوز مليون

ارتفع إجمالي حالات فيروس كورونا فيأنحاء العالم إلى 33 مليون و 768 ألفا و 721 حالة حتى الساعة 1838 مساء اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتجاوز عدد الوفيات المليون حالة، وبلغ مليون و 9 آلاف و 894 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش، وذلك بحسب الألمانية.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.