تويتر تحذف 130 حسابا إيرانيا حاولت تعطيل النقاش العام خلال المناظرة الأمريكية

قالت شركة تويتر‭‭ ‬‬ للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء إنها حذفت 130 حسابا، مصدرها إيران على ما يبدو، كانت تحاول تعطيل النقاش العام خلال المناظرة الأولى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك بحسب رويترز.

وأضافت الشركة أنها حذفت الحسابات "بناء على معلومات" قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

