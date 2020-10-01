نسبة مشاهدة المناظرة بين ترمب وبايدن أدنى من 2016

اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب والمنافس الديمقراطي جو بايدن جمهورا أصغر بكثير من الرقم القياسي الذي سجل قبل أربع سنوات، وفقا لبيانات نيلسن الصادرة اليوم الأربعاء.

وشاهد ما يقدر بنحو 73.1 مليون شخص المناظرة التي اتسمت بالفوضى ليلة الثلاثاء عبر 16 شبكة أي أقل من الرقم القياسي البالغ 84 مليونا الذين شاهدوا مناظرة ترامب والسيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون منافسته في انتخابات عام 2016، وذلك بحسب رويترز.

ويمثل هذا انخفاضا 13% عن الرقم المسجل عام 2016.

وتتضمن أرقام نيلسن الأشخاص الذين يشاهدون من المنزل وفي أماكن مثل الحانات والمطاعم. كما تضمنت بعض المشاهدات الرقمية من خلال أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت.

وعلى مدى 90 دقيقة اتسمت بالإهانات الشخصية والمقاطعات المتكررة من ترامب تشاحن المرشحان بشدة حول سجل الرئيس فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا والرعاية الصحية والاقتصاد.

ومن المقرر إجراء مناظرة بين المرشحين على منصب نائب الرئيس مايك بنس وكمالا هاريس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.