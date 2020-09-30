إنفاق الأسر ينعش اقتصاد ألمانيا.. مبيعات التجزئة قفزت 3.1% في أغسطس

أظهرت بيانات اليوم أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت أكثر بكثير من المتوقع في أغسطس، مما ينعش آمالا في أن إنفاق الأسر بأكبر اقتصاد في أوروبا سيقود تعافيا قويا في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن مبيعات التجزئة قفزت 3.1 في المائة على أساس شهري بالأسعار الحقيقية بعد انخفاض معدل بالصعود بنسبة 0.2 في المائة في يوليو.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.7 في المائة بالأسعار الحقيقية بعد زيادة معدلة صعودا بواقع خمسة بالمئة في الشهر السابق بحسب ما كشفته البيانات.

ومبيعات التجزئة معيار متقلب عادة ما يخضع للتعديل.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت اليوم 1798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.