ترمب: ستحصل عمليات تزوير بشكل لم تروا مثيلاً له من قبل

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الثلاثاء خلال أول مناظرة تلفزيونية بينه وبين منافسه الديموقراطي جو بايدن أنّ الانتخابات الرئاسية التي سيتواجهان فيها بعد 35 يوماً قد لا تُعرف نتيجتها "قبل أشهر" وذلك بسبب عمليات التصويت عبر البريد، وذلك بحسب الفرنسية.

وقال ترامب "ستحصل عمليات تزوير بشكل لم تروا مثيلاً له من قبل"، مضيفاً "قد لا نعرف (نتيجة الانتخابات) قبل أشهر".

ومنذ أسابيع لا ينفكّ ترامب يقول إنّ التصويت عبر البريد يمكن أن يزوّر نتيجة الانتخابات، لكنّه لم يدعم هذه المزاعم بأية أدلّة.