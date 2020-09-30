بدء المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة الأمريكية ترمب وبايدن

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن مساء الثلاثاء في كليفلاند بولاية أوهايو أول مناظرة تلفزيونية بينهما، في حدث يتابعه عشرات ملايين الأميركيين قبل 35 يوماً من الاستحقاق الرئاسي.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتّبع بسبب كوفيد-19، لم يتصافح الرجلان السبعينيان عند وصولهما إلى منصّة المناظرة بل توجه كل منهما إلى مكانه، وذلك بحسب الفرنسية.

واستهلت المناظرة بدفاع الرئيس الجمهوري عن قراره المثير للجدل بترشيح قاضية محافظة للمحكمة العليا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

وقال ترمب وقد وضع ربطة عنق مخططة حمراء داكنة "لقد فزنا في انتخابات 2016 ولنا الحقّ في ذلك".

وسارع المرشح الديموقراطي وقد وضع ربطة عنق رفيعة بخطوط سوداء وبيضاء "علينا الانتظار حتى نرى نتيجة هذه الانتخابات".

وانطلقت المناظرة على مرأى من جمهور صغير كان في عداده زوجتاهما ميلانيا ترامب وجيل بايدن وقد وضعتا كمامات.

لكنّ عشرات ملايين الأميركيين يتابعون المناظرة خلف شاشاتهم.