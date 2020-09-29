تعقد رئاسة مجموعة العشرين في السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي مؤتمراً رفيع المستوى حول تعزيز إتاحة الفرص للجميع في الدول العربية وذلك يوم 30 سبتمبر 2020.
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- مجموعة العشرين تعقد مؤتمرا مع صندوق النقد لتعزيز إتاحة الفرص للجميع
أخبار اقتصادية- عالمية
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