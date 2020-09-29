مجموعة العشرين تعقد مؤتمرا مع صندوق النقد لتعزيز إتاحة الفرص للجميع

تعقد رئاسة مجموعة العشرين في السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي مؤتمراً رفيع المستوى حول تعزيز إتاحة الفرص للجميع في الدول العربية وذلك يوم 30 سبتمبر 2020.