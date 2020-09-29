الملايين يفقدون وظائفهم في جنوب إفريقيا بسبب قيود كورونا

فقد حوالي 2.2 مليون شخص وظائفهم بسبب لوائح فيروس كورونا الصارمة في جنوب إفريقيا، وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها وكالة الإحصاء بجنوب أفريقيا اليوم .

وأعلنت وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا، "ستاتس إس إيه"، أن معدل البطالة الرسمي انخفض إلى 23.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 30.1 بالمئة في الربع الأول.

ويرجع سبب الانخفاض إلى أن معدل البطالة لا يحصى إلا من يبحثون عن وظيفة، الأمر الذي يعد مستحيلا جزئيا بسبب الجائحة.

ويعاني اقتصاد جنوب إفريقيا، ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، من أحد أكثر قيود فيروس كورونا صرامة في العالم، بحسب "الفرنسية" .

وكان الاقتصاد بالفعل في حالة ركود قبل الجائحة. ويكافح الملايين من الأشخاص من أجل البقاء وكسب قوتهم ، وارتفع معدل الفقر في الأسابيع القليلة الماضية.

وتقلص إجمالي الناتج المحلي في جنوب إفريقيا بنسبة 16 بالمئة على أساس ربع سنوي، حسبما أعلنت شركة "ستاتس إس ايه" في وقت سابق