دراسة تتوقع تراجع التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام الحالى

انتهت نتائج بحث لمعاهد في ألمانيا وسويسرا وإيطاليا إلى أن التعافي الأولي لاقتصاد منطقة اليورو من أزمة فيروس كورونا سيتراجع في الربع الأخير من عام الأزمة الحالي.

وذكر بيان لمعهد (إيفو) الألماني في ميونخ، الذي اصدر توقعات اقتصادية بالتعاون مع معهد (كيه أو إف) في زيوريخ ومعهد (إيستات) في روما، أن " النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيتراجع مستواه في الربع الرابع، بعد تعاف قوي حققه في الربع الثالث"، بحسب "الألمانية".

ومن المتوقع، حسب الباحثين، أن ينخفض النمو في الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 2.2%، وذلك بعد نمو بنسبة 8.2% حققها في الربع الثالث.

كان اقتصاد العملة الأوروبية الموحدة قد سجل انكماشا فى الناتج الاقتصادى بنسبة 11.8% في الربع الثاني من العام الحالي بعدما ضربت القيود المفروضة للحد من وطأة الجائحة، اقتصادات منطقة اليورو بقوة.

وتوقعت المعاهد الثلاثة لمجمل العام الحالي أن يسجل اقتصاد المنطقة انكماشا بنسبة 8%، كما توقعت تراجع النمو في الربع الافتتاحي من 2021 بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الأخير من .2020 في الوقت نفسه، حذرت المعاهد من أن من الصعب إصدار توقعات يمكن الاعتماد عليه وذلك بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة.