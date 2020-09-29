الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد عند 7.45 للدولار

لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار اليوم إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق، وفقا لـ"رويترز".

وبلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين. والليرة منخفضة بنحو 24 في المائة منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.