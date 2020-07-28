"معدنية": عودة نشاط أعمال وإنتاج الشركة إلى المستوى الطبيعي

أعلنت الشركة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بأنها قامت بعمل كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية موظفيها وكافة الأطراف التي تتعامل معها، كما تم في المراحل الأولى تقليل عدد العاملين المتواجدين في المصانع والمكاتب في وقت واحد وكذلك تقليل عدد ساعات العمل.

وقالت الشركة بأنه منذ بداية شهر يونيو عملت الشركة على عودة انشطتها تدريجيا إلى المستوى الطبيعي من حيث الإنتاج في المصانع والأعمال المكتبية.

كما أعلنت الشركة بأن الإجراءات التي صاحبت جائحة كورونا أثرت على مبيعات الشركة وانعكس ذلك على نتائج الأعمال وما زال الأثر مستمرا نتيجة تعليق بعض المشاريع المحلية وعدم رجوع حركة الصادر إلى وضعها الطبيعي مع دول الجوار.