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"سوني بيكتشرز" و"أبولو" تقدمان عرضا للاستحواذ على "باراماونت" بـ 26 مليار دولار

"سوني بيكتشرز" و"أبولو" تقدمان عرضا للاستحواذ على "باراماونت" بـ 26 مليار دولار
المصدر: بلومبرغ
  • الجمعة 3 مايو 2024 2:30 مساء
  • حدثت فى الجمعة 3 مايو 2024 5:50 مساء

ذكرت تقارير أن مجموعة الإعلام الأمريكية "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" وشركة إدارة الأصول"أبولو جلوبال مانجمنت"، قدمتا عرضا للاستحواذ نقدا بالكامل، قيمته 26 مليار دولار على شركة "باراماونت جلوبال" العملاقة للترفيه.

وجاء التقرير حول العرض، الذي تقدمت به مجموعة "سوني بيكتشرز إنترتينمنت"، التابعة لـ"سوني جروب" اليابانية، نقلا عن مصادر مطلعة.

جاء اقتراح سوني في وقت تقيم فيه لجنة خاصة، أنشأها مجلس إدارة شركة "باراماونت جلوبال" عرضا نهائيا، من شركة "سكايدانس ميديا"، التابعة لديفيد اليسون المنتج السينمائي، لدمج الشركتين، مع الإبقاء على "باراماونت جلوبال" عامة. ومن المقرر الانتهاء من المفاوضات الحصرية بين اليسون ومجلس إدارة "باراماونت" اليوم الجمعة.

يذكر أنه في ديسمبر العام الماضي، كانت هناك تقارير بأن مجموعة الترفيه الأمريكية "وارنر بروس. ديسكفوري" وشركة "باراماونت جلوبال" أجرتا محادثات بشأن عملية دمج محتملة.

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