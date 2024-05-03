ماكدونالدز السعودية: لا حالات تسمم في مطاعمنا ونشجب ونستنكر الاتهامات الموجهة إلينا

قالت ماكدونالدز السعودية اليوم إن الشائعات الأخيرة المنتشرة التي تدعي ظهور حالة تسمم في مطاعمها عارية من الصحة، مؤكدة أنه ومنذ ظهور الأزمة قبل أكثر من أسبوع لم تكن مطاعم ماكدونالدز السعودية مصدر لأي حالة تسمم.

وقالت في بيان، "نأسف ونشجب ونستنكر بأشد العبارات الاتهامات بوجود حالات تسمم لدينا"، مضيفة أن وزارة الصحة السعودية، أكدت في بياناتها الأخيرة بانحسار الحالات وعدم وجود أي مصادر أخرى للتسمم، سوى مصدر واحد تم التعامل معه مسبقا من قبل الجهات الرسمية.