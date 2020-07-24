مؤسسة تأمين الودائع في إندونيسيا: لدينا أموال كافية لمساعدة البنوك المتعثرة

قال مسؤول كبير في مؤسسة تأمين الودائع في إندونيسيا إن المؤسسة لديها ما يكفي من أموال لضخها في حال حدوث مشاكل سيولة خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

وقال هاليم ألامسياه، مفوض مؤسسة تأمين الودائع، في تصريحات للصحفيين اليوم إن المؤسسة تمتلك أصولا بقيمة 128 تريليون روبيه، منها 120 تريليون روبيه في صورة سندات حكومية.

وأضاف هاليم أن المؤسسة لم تتلق حتى الآن أي مقترحات من هيئة الخدمات المالية لمساعدة بنوك متعثرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الضغوط على السيولة المصرفية قد خفت بالتزامن مع تراجع الطلب على القروض، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3 في المائة هذا العام.