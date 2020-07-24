المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسية لمستوى قياسي عند 4.25%

خفض البنك المركزي الروسي اليوم أسعار الفائدة الرئيسية لمستوى قياسي منخفض عند 4.25 في المائة، وقال إنه سيدرس الحاجة لمزيد من التيسير النقدي في ظل انخفاض التضخم وانكماش الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز".

وقال البنك المركزي "إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس الحاجة لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعاته القادمة".

كما عدل البنك توقعاته الاقتصادية. ويتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة هذا العام قبل أن يعاود النمو في 2021. كان البنك يتوقع في السابق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين أربعة وستة في المائة في العام الجاري.

والتضخم السنوي قرب 3.3 في المائة في 20 يوليو، ليظل دون هدف البنك البالغ أربعة في المائة.

وتراجع الروبل قليلا إلى 71.60 مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، مقارنة مع مستويات عند 71.56 سجلها قبل صدور قرار السياسة النقدية بقليل.