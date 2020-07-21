إعفاء شركات التصنيع في إقليم بيونس أيرس من إجراءات الإغلاق

أصدرت حكومة الأرجنتين مرسوما يعفي المنشآت في مجال الصناعات التحويلية في إقليم بيونس أيرس من إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء بحسب "الألمانية" القول إن الشركات العاملة في مجالات صناعة السيارات وقطع الغيار والأخشاب والأثاث والأسمنت سيسمح لها بالعودة إلى العمل.

وأشار المرسوم إلى أن الحكومة الإقليمية هي المسؤولة عن تطبيق القواعد الضرورية لضمان عودة هذه الصناعات إلى العمل بطريقة آمنة وبما يضمن سلامة العاملين والناس.