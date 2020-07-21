قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن حزمة لتعافي الاقتصاد

ذكر مسؤولون أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا صباح اليوم إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وأفاد المسؤولون بأن حجم الحزمة 750 مليار يورو في صورة منح وقروض لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.

وقال مسؤول يحضر القمة "جرى اعتماد النتائج".

وبفضل هذه الأنباء، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة الأمريكية ليسجل 1.1470 دولار.