رئيس الأرجنتين يحدد ملامح خطة لإنعاش الاقتصاد بعد كورونا

حدد الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، الخطوط العريضة لإنعاش الاقتصاد في البلاد بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال فرنانديز في مقابلة مع صحيفة "باجينا 12"، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، إن الخطة تشمل نحو 60 إجراء لإعادة تنشيط الاقتصاد.

وأوضح أنه سيتم تقسيم البلاد إلى ست مناطق، مع خطط محددة تعتمد على نقاط القوة في كل منطقة، بحسب "الألمانية".

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من الخطة يستند إلى الأشغال العامة وبناء المساكن .

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.