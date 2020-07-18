نحو 596 ألف حصيلة وفيات كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 596 ألفا و742 شخصا على الأقل منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد وضعته فرانس برس السبت الساعة 11:00 بتوقيت جرانتش استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 14 مليونا و74 ألفا و520 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة.

وتم إعلان تعافي سبعة ملايين و708 الاف و100 من هذه الحالات على الأقل. ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.

وتم تسجيل 6587 وفاة جديدة و245 ألفا و508 إصابات جديدة في أنحاء العالم. وكانت البرازيل الدولة التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة بلغ 1163، تليها تشيلي (1057) ثم الولايات المتحدة (927).

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 139 ألفا و266 من بين ثلاثة ملايين و647 ألفا و715 إصابة.

وأعلن تعافي مليون و107 الاف و204 اشخاص على الأقل. وتعد البرازيل البلد الأكثر تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 77,851 من بين مليونين و46 ألفا و328 إصابة. وتليها بريطانيا بـ45119 وفاة من بين 293 ألفا و239 إصابة، ثم المكسيك بـ38310 وفيات من بين 331 ألفا و298 إصابة، وإيطاليا التي سجّلت 35028 وفاة من بين 243 ألفا و967 إصابة.

وبلجيكا هي أكثر البلدان تضررا، على أساس عدد الوفيات مقارنة بسكانها، حيث سجلت 85 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المملكة المتحدة (66) ثم إسبانيا (61) وإيطاليا (58) والسويد (56). وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من بين 83644 إصابة، بينما تعافى 78758 شخصا.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا 204 آلاف و807 وفيات من بين مليونين و923 الفا و849 إصابة حتى الآن.

وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي 158 ألفا و483 وفاة من بين ثلاثة ملايين و710 الاف و432 إصابة. وفي الولايات المتحدة وكندا معا، تم تسجيل 148 ألفا و131 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و757 ألفا و238 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 48225 من بين مليون و999 ألفا و335 إصابات.

وفي الشرق الأوسط سجلت 22276 وفاة من بين 987 ألفا و37 إصابة، وفي إفريقيا 14673 وفاة من بين 683 ألفا و596 إصابة، وفي أوقيانيا 147 وفاة من بين 13033 إصابة.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.