الذهب يرتفع ويتجه صوب تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي

ارتفع الذهب اليوم ويتجه صوب تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي إذ يغذي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1805.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1806.80 دولار بحسب رويترز.

وأعلنت الولايات المتحدة عن ما يربو على 77 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الخميس ، بينما تجاوزت الحالات على الى مستوى العالم 13.84 مليون.

ودفع الارتفاع بعض الولايات الأمريكية لفرض إجراءات عزل جزئية مجددا، مما أثار مخاوف من أن الاقتصاد وسوق العمل سيواصلان المعاناة.

وقال أفشين نبوي نائب أول للرئيس لدى إم.كيه.إس إس.ايه لتداول المعادن النفيسة "طالما لا نملك لقاحا، ستظل تحدث تلك المشكلات... ربما نرى دفعة صوب ألفي دولار قبل نهاية العام الجاري".

وقال نبوي إن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يحفز أيضا الناس لزيادة الاستثمار في الذهب بدلا من الأسهم.

وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق سنوات للتعافي من الدمار الناجم عن الجائحة، وإن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار الفائدة.

وتلقى الذهب أيضا الدعم من تراجع الدولار 0.3 بالمئة مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 2000.26 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.1 % إلى 824.98 دولار.

وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 19.11 دولار وتتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.