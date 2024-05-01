النفط يتراجع مع ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي وآمال التهدئة في الشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط 1 % اليوم لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي على خلفية ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي وكذلك الآمال في وقف إطلاق النار في فلسطين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو التي انتهى أجلها اليوم 54 سنتا، بما يعادل 0.6 %، لتبلغ عند التسوية 87.86 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود شهر يوليو الأكثر تداولا 87 سنتا إلى 86.33 دولار عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا، أو 0.9 %، إلى 81.93 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لكلا الخامين القياسيين لأقرب شهر استحقاق بأكثر من 1 % أمس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع إلى 13.15 مليون برميل يوميا في فبراير مقارنة مع 12.58 مليون برميل يوميا في يناير، في أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2021. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات إلى 4.66 مليون برميل يوميا من 4.05 مليون برميل يوميا في نفس الفترة.

وأظهر استطلاع أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.1 مليون برميل في في 26 أبريل.