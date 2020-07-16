أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 0 في المائة ، وهو أدنى مستوى تاريخي منخفض، وفقا لـ"الألمانية".
- البنك المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0%
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