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أخبار اقتصادية- عالمية

البنك المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0%

الاقتصادية من الرياض

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 0 في المائة ، وهو أدنى مستوى تاريخي منخفض، وفقا لـ"الألمانية".

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اقتصاد أوروبا

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