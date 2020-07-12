أمريكا تسجل 62 ألف إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3.2 مليون

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و236130 حالة بزيادة 62918 حالة عن الحصر السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 906 إلى 134572 حالة.

وقالت المراكز الأمريكية إن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 11 يوليو مقارنة بالإحصاء السابق قبل يوم بحسب "رويترز".

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.