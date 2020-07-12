وفيات كوفيد - 19 تتجاوز 560 ألفا .. ورصد 100 بؤرة جديدة في أستراليا

ممارس صحي يأخذ عينة خلال عمليات فحص موسع في نيودلهي. "رويترز"

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، 560 ألف وفاة، وتخطت أعداد الإصابات 12.5 مليون، رصدت السلطات الأسترالية 100 بؤرة عدوى جديدة في ولاية فيكتوريا، وأعلن مسؤولون يابانيون إصابة العشرات من عناصر البحرية الأمريكية في قواعد البحرية الأمريكية في اليابان.

وأكد بريت سوتون، كبير مسؤولي الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية، رصد سلطات الولاية 100 بؤرة جديدة، منفصلة، لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال دانيال أندروز، رئيس وزراء فيكتوريا، "ستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن، سنرى مزيدا ومزيدا من الإصابات الجديدة. سيستمر هذا معنا لشهور وشهور".

وسجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية في البلاد، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صباح أمس السبت، محذرة من ارتفاع الإصابات في الفترة المقبلة، بعد إعلانها العزل العام لمدة ستة أسابيع.

وفرضت الولاية العزل العام في عاصمتها ملبورن قبل أيام وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس نتيجة انتقال العدوى محليا.

وكانت السلطات قد أرجعت معظم الحالات الجديدة في السابق إلى أشخاص وفدوا من خارج البلاد.

وأضاف أندروز، أن ارتداء الكمامات سيكون مهما لإعادة افتتاح ثاني أكبر ولاية أسترالية كثافة سكانية، حيث تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيتم طلب مليوني كمامة وتوزيعها على الفئات ذات الأولوية.

وحث أندروز، مواطني الولاية، على البقاء في المنزل مطلع الأسبوع قدر الإمكان. وقال نايك كوتسوورث، نائب كبير المسؤولين الطبيين، في مؤتمر صحافي منفصل أمس السبت، إن النصائح، التي يتم توجيهها بارتداء كمامات لا تتغير بالنسبة لباقي البلاد.

وأضاف أن لقاحا ربما لا يكون متاحا لما بين 18 و24 شهرا، ويجب أن تكون الدولة قادرة على إبقاء الفيروس تحت السيطرة، وتابع "يتعين أن نستعد لعالم دون لقاح". وكشف مسؤولون يابانيون عن إصابة العشرات من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان بفيروس كورونا الجديد.

وقال المسؤولون اليابانيون في جزيرة أوكيناوا اليابانية الجنوبية، أمس السبت، إن العشرات من أفراد قوات "المارينز" أصيبوا بفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد - 19 في قاعدتين في الجزيرة. وطالب المسؤولون اليابانيون بتفسير كاف من الجيش الأمريكي بشأن هذا الأمر.

وقال مسؤولو محافظة أوكيناوا إنهم لا يستطيعون إلا أن يقولوا إنه تم اكتشاف "بضع عشرات" حالات أخيرا، لأن الجيش الأمريكي طلب عدم الكشف عن الرقم الدقيق.

وذكر المسؤولون أن التفشي وقع في قاعدة "فوتينما" الجوية التابعة لقوات المارينز وفي معسكر هانسن في الجزيرة. وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر لم تسمها إن نحو 60 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحافي، قال حاكم محافظة أوكيناوا، ديني تاماكي: "سكان أوكيناوا صدموا مما قاله الجيش الأمريكي لنا". وشكك تاماكي في تدابير الوقاية التي اتخذها الجيش الأمريكي، وجدد مطالبته بالشفافية فيما يتعلق بأحدث التطورات.

وأضاف تاماكي إن مسؤولي أوكيناوا طلبوا من الجيش الأمريكي، الإفصاح عن عدد الحالات وتفاصيل أخرى من أجل معالجة المخاوف المتزايدة بين السكان المحليين.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 560425 شخصا في العالم، وسجلت 12522050 إصابة في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 6688300 شخص.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 134097 وفاة من أصل 3184722 إصابة. وشفي 983185 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي البرازيل، حيث سجلت 70398 وفاة من أصل 1800827 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44650 وفاة من أصل 288133 إصابة، وإيطاليا مع 34938 وفاة من أصل 242639 إصابة، والمكسيك 34191 وفاة من أصل 289174 إصابة.

وأعلنت الصين تسجيل 4634 وفاة من أصل 83587 إصابة، منها إصابتان جديدتان بين الجمعة والسبت، فيما شفي 78623 شخصا. وأحصت أوروبا أمس، 201976 وفاة من أصل 2812444 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 142890 من أصل 3291743 إصابة.

وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت 140829 وفاة من أصل 3291743 إصابة، وآسيا 42104 وفيات من أصل 1693529 إصابة، والشرق الأوسط 19744 وفاة من أصل 896302 إصابة، وإفريقيا 12746 وفاة من أصل 559664 إصابة، وأوقيانيا 136 وفاة من أصل 11126 إصابة.

وحدد بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، معيارا لإنهاء إلزام ارتداء الكمامات في المتاجر، وهو تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لأقل من 100 يوميا.

وقال ألتماير، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، الصادرة أمس السبت: "طالما لدينا متوسط عدة مئات من الإصابات الجديدة يوميا، يتعين إبقاء هذا الإلزام في كل مكان، حيثما لا يمكن الحفاظ على الحد الأدنى من المسافة الآمنة، 1.5 متر، وعندما تصبح أعداد الإصابات في نطاق العشرات على الدوام، سيتعين على الأطباء والأوساط السياسية إعادة النظر في الأمر". يذكر أن هاري جلافه، وزير الاقتصاد المحلي في ولاية ميكلنبورج- فوربومرن، دعا الأسبوع الماضي، إلى إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في المتاجر مطلع آب (أغسطس) المقبل بشمال البلاد، نظرا لتدني أعداد الإصابات.

وقوبل هذا الاقتراح بانتقادات واسعة النطاق، وعرقل المقترح ديوان حكومة ولايته.

وسجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجل نحو أربعة آلاف متطوع أنفسهم كمواضيع لدراسة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في المستشفى الجامعي في بلدة توبينجن الألمانية.

وقال مدير الدراسة بيتر كريمسنر، "إنه وضع رفاهية حقيقية، على عكس التجارب السريرية المعتادة. عادة ما نواجه صعوبة في الوصول إلى العدد الكافي من الأشخاص، ليكونوا مواضيع اختبار".

وبدأت دراسة سريرية في العيادة الجامعية في منتصف حزيران (يونيو) لاختبار تحمل اللقاح، الذي طورته شركة كيورفاك للأدوية الحيوية ببلدة توبينجن.

ومنذ ذلك الحين، تناول نحو 50 شخصا العقار، ووفقا لكريمسنر، لم تحدث أي آثار جانبية مفاجئة حتى الآن. وقال كريمسنر إن كل شيء على ما يرام حتى الآن، مضيفا أن الدراسة لم تكشف عن أي نتائج مثيرة للقلق.