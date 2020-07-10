مجلس المعادن في جنوب أفريقيا يوافق على مبادرة للتعافي الاقتصادي

قال الرئيس التنفيذي لمجلس المعادن في جنوب أفريقيا، روجر باكستر، إنه في حال التحرك السريع، ستتمكن صناعة التعدين في البلاد من تسجيل حجم مبيعات يصل إلى 3.6 مليارات دولار سنويا، بحلول عام 2024. كما سيضيف القطاع 300 مليون راند في شكل عائدات الضريبة المضافة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء, قال باكستر إن المجلس انضم للمنظمات المساهمة في تطوير الاستراتيجية التي نشرتها في وقت سابق مبادرة "الأعمال من أجل جنوب أفريقيا" والتي تهدف إلى تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي الشامل، للتعافي من تداعيات الجائحة.

وأوضح باكستر أن المجلس حدد عددا من المجالات الحيوية التي يتعين التعامل معها في قطاع التعدين من أجل التعافي، والحفاظ على الوظائف ومعدلات الانتاج، والتوسع فيها خلال السنوات الأربع المقبلة. وأوضح أن المجلس أطلع وزير الموارد المعدنية والطاقة جويدي مانتاشي على هذه الأمور. وقال إن من شأن هذا أن يؤدي إلى الاحتفاظ بحوالي 700 ألف وظيفة، وتوفير 26 ألف وظيفة أخرى، مباشرة، و47 ألف وظيفة غير مباشرة.