انتعاش الإنتاج الصناعي في فرنسا 22% وفي إيطاليا 42% خلال مايو

انتعش جزئيا الإنتاج الصناعي في فرنسا وإيطاليا، وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين بالاتحاد الأوروبي على الترتيب، جزئيا في مايو الماضي، بعد تراجعه في وقت سابق هذا العام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي (إينسي) أن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع في مايو بنسبة 22 في المائة مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، وإن كان ظل أقل بنسبة 23.4 في المائة مقارنة بشهر فبراير الماضي، وهو الشهر الأخير قبل تفعيل الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لـ"الألمانية".

وأظهرت البيانات انخفاض الإنتاج الصناعي في فرنسا بشكل حاد في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت نسبة تراجع الإنتاج الصناعي27.7 في المائة، ونسبة تراجع نشاط الصناعة بشكل عام 25.4في المائة.

وفي إيطاليا، ارتفع الإنتاج الصناعي، بعد أخذ التغيرات الموسمية في الحسبان، بنسبة 42.1 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، وإن كان قد تراجع بنسبة 20.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسب بيانات وكالة الاحصاء الوطنية الإيطالية (إيستات).

وتوقعت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي حدوث صدمات اقتصادية حادة في كل من فرنسا وإيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش هذا العام في فرنسا بنسبة 10.6 في المائة وفي إيطاليا بنسبة 11.2 في المائة، وأن متوسط نسبة الانكماش في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سوف يصل إلى 8.7 في المائة.