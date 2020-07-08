اقتصاد ألمانيا سيعاود النمو على الأرجح اعتبارا من أكتوبر أو نوفمبر

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الأربعاء إن أكبر اقتصاد في أوروبا سيبدأ في النمو على الأرجح اعتبارا من أكتوبر أو نوفمبر بحسب "رويترز" .

يتعثر اقتصاد البلاد بفعل أزمة فيروس كورونا، فيما انكمش الناتج الاقتصادي 2.2 في المائة في الربع الأول، وهو أشد معدل انخفاض منذ 2009.

وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد 6.3 في المائة هذا العام، في أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.