توقعات بهبوط إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في أمريكا في 2020 و2021

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيهبطان في 2020 و2021 من مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، لأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإبطاء انتشار فيروس كورونا ستخفض النشاط الاقتصادي وأسعار الطاقة بحسب رويترز.
وتوقعت الإدارة أن انتاج الغاز الطبيعي سينخفض إلى 89.24 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 وإلى 84.23 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021، من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 92.21 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .
وتوقعت أيضا أن استهلاك الغاز سيهبط إلى 82.35 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 وإلى 78.62 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021، من مستوى قياسي بلغ 84.97 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .
وسيكون ذلك أول انخفاض سنوي في الاستهلاك منذ عام 2017 والمرة الأولى التي يهبط فيها الطلب لعامين متتاليين منذ 2006 .
الطاقة- الغاز
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