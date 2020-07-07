الصناعة الألمانية تتعافى بصعوبة من الركود الحاد إثر أزمة كورونا

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم أن الصناعة الألمانية تعافت قليلا خلال مايو الماضي من الركود الحاد الذي شهدته جراء تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح المكتب اليوم في مقره بمدينة فيسبادن، غربي ألمانيا، أن حجم إنتاج الصناعات التحويلية ازداد بنسبة 7.8 في المائة في مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل السابق عليه بحسب "الألمانية".

وتوقع المحللون زيادة بنسبة 11.1 في المائة في المتوسط.

يذكر أن الإنتاج شهد ركودا كبيرا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وتظهر المقارنة على أساس سنوي أن الأزمة لا تزال خطيرة، فمقارنة بشهر مايو من العام الماضي، تراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة 19.3 في المائة.

