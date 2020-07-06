الاتحاد الأوروبي يتطلع لزيادة إنتاج عقار "ريمديسيفير" لمرضى كورونا

أبلغ وزير الصحة الألماني ينس سبان مشرعي الاتحاد الأوروبي اليوم بأن بلاده لا تملك سوى بضع مئات من الجرعات من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي يستخدمه مرضى كوفيد-19، قائلا إنه يعمل على ضمان إنتاج الدواء في أوروبا.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم إنها تبحث سبل زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة جيلياد ساينسز الأمريكية المنتجة لريمديسيفير، وهو الدواء الوحيد الذي منحه الاتحاد الأوروبي تفويض تسويق مشروطا لاستخدامه لعلاج مرضى كوفيد-19 ، بحسب"رويترز".

وقال سبان في جلسة استماع عبر الإنترنت نظمها البرلمان الأوروبي "ليس لدينا مخزون ضخم الآن، ليس لدينا سوى بضع مئات من الجرعات".

وألمانيا هي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي وتتولى رئاسته حاليا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إنها أجرت اليوم الاثنين محادثات مع شركة جيلياد ساينسز بخصوص طاقتها الإنتاجية لكنه أحجم عن توضيح تفاصيل المناقشات لكونها سرية.